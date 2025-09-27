Rekabet Kurulu'ndan piliç eti üreticilerine milyarlık ceza!

Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, sektörde uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına yaptırım uyguladı.

REKABETE HASSAS BİLGİ DEĞİŞİMİ ÖNLENDİ

Karara göre, üretici ve tedarikçi konumundaki firmalar artık fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak.

Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önü kesilmiş olacak.

Tedbir, sektörün gelecekteki işleyişini de doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu belirtiliyor. Kurul, aldığı bu kararla sektörde rekabetçi fiyat oluşumunu ve tüketicilerin korunmasını hedefliyor.

TOPLAMDA 3 MİLYAR 700 MİLYON TÜRK LİRASI CEZA VERİLDİ

Ancak Kurulun müdahalesi tedbirle sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal ettikleri tespit edilen şirketlere yüksek para cezaları verildi.

Uzlaşma yoluna giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’e uzlaşma kapsamında takdir edilen indirimlerle birlikte, toplamda yaklaşık 1 milyar Türk lirası idari para cezası verildi.

Soruşturmanın diğer tarafları olan Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk’a ise toplamda yaklaşık 2 milyar 700 milyon Türk lirası ceza kesildi.

Böylece, beyaz et sektöründe yürütülen bu büyük soruşturma kapsamında verilen idari para cezalarının toplamı 3 milyar 700 milyon Türk lirasına ulaştı. Para cezalarıyla birlikte alınan tedbirler, sektörde bugüne kadar süregelen alışkanlıkları kökten değiştirecek.