Cumhuriyet Silivri'de... İBB Davası'nda 7. duruşma günü başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, ikinci haftanın üçüncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

İBB Davası'nın 7. duruşma gününde tutuklu sanıklar parça parça mahkeme salonuna getiriliyor. Günün ilk savunmasını, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or yaptı.

Eylem 122 kapsamında "rüşvete aracılık etmek"le suçlanan Or, 29 Eylül 2025’de verdiği savcılık ifadesinde, “Ben görev yaptığım süreç boyunca Ali Sukas’a birilerinin para verdiğine gözümle şahit olmasam da bu konularda ciddi şüphelerim olmuştu” ifadelerini kullanmıştı.

11.27 I MAHKEME BAŞKANI DUYURDU: DAVAYA SAAT AYARI!

Mahkeme Başkanı, bayram sonrası duruşmaların yine pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacağı aktardı.

Başkan ayrıca; Ramazan ayı nedeniyle saat 16-17 gibi bitirilen duruşmaların, bayram sonrası saat 10.00’da başlayacağını ve 21.00–22.00 saatlerine kadar süreceğini kaydetti.

11.00 I 'İFADELERİM İDDİANAMEYE YANLIŞ GEÇİRİLDİ' İDDİASI

İBB Davası'nda konuşan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or, savunmasının başında, verdiği iki ifade arasında çelişkiler olduğunu belirterek, ifadelerinin iddianameye yanlış geçirildiğini öne sürdü.

Verdiği ifadenin tam metnini iddianamede gördüğünü belirten ve ifadelerde dikkat çekici maddi hatalar olduğunu aktaran Or, şöyle konuştu:

İfademde de söylediğim gibi Ali Sukas’a para verildiğine doğrudan şahit olmadım. Bunu ilk ifademde belirtmiştim ama ikinci ifademde 'Bu şahısların diğer firmalara nazaran erken almasının sebebinin usulsüzce Sukas’a tekrar para verilmiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyim' demişim. İki kısım birbiriyle çelişiyor. Burada savcı bey bana sorular yöneltiyordu tabii. Ben ‘düşünülebilir’ demiştim ama bu kelime ifademde ‘düşünmekteyim’ diye yer almış. Maddi bir hata olmuş.

İkincisi ise, market kartlarıyla ilgili kısım. Ramazan ayında dağıtılan kartlarla ilgili kısım. Elime aldığımda içerisinde karta benzer şeyler vardı. Market kartlarını da daha önceden duymuştum. Bunların bana sorular kartlar olabileceğini düşünerek ‘Burada bulunduğunu düşündüğüm’ dedim ama bu ifadede de ‘bulunan’ diye yazılmış. Yine bir maddi hata oluşmuş diyebilirim."

10.46 I İZLEYİCİ KISITLAMASINI ELEŞTİRDİ, MAHKEME BAŞKANI'NA SESLENDİ!

İzleyici kısıtlamasını eleştiren Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Herkes sorumluluk almaya hazır. Lütfen bunu bayramda düşünmenizi istirham ediyoruz. Kısıtlamaların ne size ne heyetinize ne de insanların adil yargılanma sürecine en küçük faydası yoktur. İnsanların gerçekten buna ihtiyacı var.

Bütün bunları revize edip müzakere kapınızı açık tursanız, kimse sizin makamınıza saygısızlık yapmaz. Şeffaflıktan kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz. Kazanan yüce Türk yargısı, yüce Türk milleti olur.

Duruşmanın naklen yayınlanmasını herkesin istediği durumdan bu kısıtlamalara geldik. Bu doğru bir evrilme değil. Bu dava çok büyük bir dava, sorumluluğunuz çok büyük. Lütfen söylediklerimi dikkate almanızı istirham ediyorum.

Bayrama giriyoruz. Bazen öyle bir çıkış yaparsınız, insanların tutuksuz yargılanma hakkını sağlarsınız. Tarihe geçersiniz.”

10.33 I İMAMOĞLU KÜRSÜDE

Ekrem İmamoğlu, Mahkeme Başkanı'nın yanına gelerek, “İzniniz olursa 3 dakikalık bir konuşma yapacağım” dedi. İmamoğlu, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.