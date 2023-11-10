Rekabet Kurulu bir devralma işlemini onayladı

Rekabet Kurulu, H3C Technologies Co., Ltd'nin tek kontrolünün, Unisplendour International Technology Limited tarafından hisse alımı suretiyle devralınması işlemine izin verdi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:28
Rekabet Kurulu bir devralma işlemini onayladı
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Rekabet Kurumu, internet sitesinden konuya ilişkin duyuruda bulundu.

Buna göre, Kurul, H3C Technologies Co., Ltd'nin tek kontrolünün, Unisplendour International Technology Limited tarafından hisse alımı suretiyle devralınmasını uygun buldu.

Kurul, Maren Maraş Elektrik Üretim AŞ'ye ait nişasta üretim tesisinin, binalar, tesisler makineler ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlarla Maren Maraş Elektrik Üretim AŞ'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi işleminin ise kapsamda olmadığını kararlaştırdı.


Rekabet Kurumu hisse hisse alım

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