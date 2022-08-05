Rekabet Kurumu'ndan nesine.com'a soruşturma

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:15

Nesine.com'a münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’nin (Nesine.com) münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-32/500-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."