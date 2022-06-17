Rekabet Kurumu'ndan 'tıbbi cihaz şirketine' soruşturma
Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti. hakkında, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmasına karar verildi. Bulguları ciddi ve yeterli bulan kurum, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini belirledi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti'nin haksız ile yıkıcı fiyatlama yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
BULGULAR YETERLİ BULUNDU
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ile yapılan tespitleri müzakere eden kurum, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
Video Haberler
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto