Rekabet Kurulu'ndan gıda firması Namet Gıda'ya dev ceza!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:55

Rekabet Kurulunun Namet gıda hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşma yoluyla tamamlandı. Namet, 73 milyon TL ceza ödeyecek.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde, "Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması" başlıklı açıklamada soruşturma sürecinin sona erdiği kaydedildi.

Rekabet Kurulunun 18.05.2023 tarih ve 23-23/437-M sayılı kararı uyarınca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Kurulun 07.09.2023 tarihli ve 23-41/787-MUA sayılı ara kararına istinaden Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gönderilen nihai uzlaşma metni 20.09.2023 tarih ve 42696 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği kaydedildi.

"Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup" denilen açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

1. Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 97.315.538,65-TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 72.986.653,99-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

5. Böylece Rekabet Kurulunun 18.05.2023 tarihli ve 23-23/437-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.