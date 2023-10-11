AMD ve Nvidia rekabeti kızışıyor: Yapay zeka şirketi satın aldı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:46

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:46

Teknoloji devi Advanced Micro Devices (AMD), yapay zeka alanındaki rekabeti artırmak amacıyla ikinci bir yapay zeka yazılım şirketini satın alma anlaşmasını tamamladı. Şirket, yeni başlayanlar, işletmeler ve büyük ölçekli veri merkezleri için derleyici tabanlı otomasyon yazılımını optimize etmeye odaklanan Nod.AI'yi satın aldı. AMD, bu yeni satın alma ile açık kaynaklı yapay zeka ürünlerini ve sistemlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Nod.AI teknolojisi, AMD'nin veri merkezi hızlandırıcıları, Ryzen işlemcileri ve Radeon GPU'ları gibi ürünlerine fayda sağlayacak. Ayrıca, yapay zeka modellerini AMD işlemcilerine yerleştirmeden önce optimizasyon sürelerini kısaltacak. Bu satın alma, AMD'nin yapay zeka teknolojilerine olan talebi karşılayarak geliştirici araçları, kütüphaneler ve makine öğrenimi modelleri sunmayı planlıyor.

AMD CEO'su Lisa Su, şirketin yapay zeka yeteneklerini geliştirme stratejisi kapsamında önce Mipsology'yi ve şimdi de Nod.AI'yi satın aldı. Bu hamlelerle birlikte AMD'nin bu çeyrekte Instinct MI300 yongalarını piyasaya sürme planları bulunuyor.

AMD Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Vamsi Boppana, Nod.AI'nin satın alınmasının, AMD donanımı için optimize edilmiş yüksek performanslı yapay zeka modellerini kullanmayı kolaylaştırarak müşterilere açık yazılım seçeneklerini daha geniş bir şekilde sunma yeteneklerini artıracağını belirtti.

Bu gelişmenin ardından AMD hisseleri yüzde 1,7 oranında artarak yeşil renkte kapandı. Ancak şirketin bu ilerlemesiyle ilgili daha fazla ayrıntılar, bugün açıklanacak olan 2023 3. Çeyrek kazanç raporunda paylaşılacak.

NOD.AI ŞİRKETİ KİM TARAFINDAN VE NE ZAMAN KURULDU?

Nod.AI, eski bir Google çalışanı olan Enush Elangovan tarafından 2013 yılında kuruldu. Şirket, Arm tabanlı Chromebook'un geliştirilmesine katkıda bulunmasıyla tanınmaktadır. Bu girişim, Menlo Ventures, 8Square Capital, Atlantic Bridge, Pointguard Ventures ve Walden International gibi risk sermayesi firmaları tarafından desteklenmektedir. Elangovan, AMD ile işbirliği yapmanın, uzmanlıklarını daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırma konusunda büyük bir adım olduğunu belirtti.