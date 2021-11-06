Rekabet Kurulu'ndan iki teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurumu, Türkiye’nin önemli alkollü içecek şirketlerinden Mey İçki ve EssilorLuxottica S.A'ya soruşturma açtı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EssilorLuxottica S.A'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
Kurul, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak EssilorLuxottica S.A hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
MEY İÇKİ'YE DE SORUŞTURMA
Öte yandan, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen önaraştırma Kurulca karara bağlandı.
Rekabet Kurulu, önaraştırma sonucunda bulguları ciddi ve yeterli bularak, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
İKİNCİ SORUŞTURMA
Rekabet Kurulu, bu yılın mart ayında da soruşturmaya yönelik bir karar almıştı. 15 Mart’ta duyurulan metinde Mey İçki'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firmaya yeni bir ceza uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmişti.
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