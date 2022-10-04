Rekabet Kurulu'ndan Natura Gıda'ya soruşturma
Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden satış fiyatının tespiti eylemiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
BULGULAR 'YETERLİ' BULUNDU
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüsün ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
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