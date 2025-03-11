Rekabet Kurulu'ndan teknoloji mağazalarına soruşturma! İncelemeler devam ediyor

Rekabet Kurulu, bazı teknoloji perakendecileri ve bir tedarikçi hakkında rekabet soruşturması başlattı. Şirketler, sürecin hukuki çerçevede ilerlediğini belirtti.

Rekabet Kurulu'ndan teknoloji mağazalarına soruşturma! İncelemeler devam ediyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:48

Rekabet Kurulu, aralarında Teknosa’nın da bulunduğu bazı teknoloji perakendecileri ve bir tedarikçi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin (belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini tespit etmeye yönelik olduğu belirtildi.

Teknosa’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, soruşturma kararının şirkete bildirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Rekabet Kurumu’nun soruşturma başlatması, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez.” ifadeleri kullanıldı.

Süreçle ilgili gelişmelerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, dün BİM, Migros, Şok Marketler ve Carrefoursa’nın da aralarında bulunduğu perakende şirketlerine yönelik bir soruşturma başlatılmıştı.


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