Rekabet Kurulundan Uğur Soğutmaya dev ceza

Rekabet Kurulu, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 51 milyon 373 bin 2 liralık idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:49
Rekabet Kurulundan Uğur Soğutmaya dev ceza
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Rekabet Kurulu, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 51,4 milyon liralık ceza verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satıcılarının fiyatına müdahale etmek ve söz konusu bayilerin internet satışlarını sınırlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Kurul, firmanın yeniden satıcıların fiyatına müdahale etmek suretiyle kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 51 milyon 373 bin 2 liralık idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kurul, şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satış yapmalarını engellediğine yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilmemesi nedeniyle, bu kapsamda idari para cezasına gerek görmedi.


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