Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma
Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldı. O şirketler:
- Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.
- A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
- Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.
- Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.
- Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
- Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.
- Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.
- MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
- Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.
- Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.
- Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
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