Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü: 'Bir gariplik var dedim'

Adıyaman’da bir tavuğun yumurtasının içinden ikinci bir yumurta çıktı. Kümesten yumurtaları toplayan ve gördükleri yumurta karşısında şaşkına dönen Tülin Çoşğun, "Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı" dedi.

İHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:00
Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü: 'Bir gariplik var dedim'
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Şaşırtan durum Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.

Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.

"İKİNCİ YUMURTA NORMAL ÇIKTI"

Bu güne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, “Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı. Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı” dedi.


Yumurta tavuk adıyaman

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