Rekabet Kurumu’ndan beton ve çimento şirketlerine soruşturma

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:35

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:35

Rekabet Kurumu bazı beton ve çimento şirketlerine soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, soruşturmanın söz konusu teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığı belirtildi.

Buna göre Hatay ilinde faaliyet gösteren OYAK Çimento , Çimko Çimento, Ceyhan Hazır Beton, M.M. Tiftik Kardeşler, Ekintaş, Kadir Soylu Beton, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton, Filitoğlu; Malatya ilinde ise Acemoğulları Beton, Betontek, Çınarlar Beton, Çimbeton, Çimko Çimento ve Beton, Çimya Çimento, Erva Hazır Beton, Kavuksan, Mabetaş Malatya Beton ve Recydia hakkında soruşturma açılmasına krar verildi.