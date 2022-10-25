Rekabet Kurumu'ndan hızlı tüketim malları firması Panek'e soruşturma
Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet yürüten 'Panek' firması hakkındaki rekabeti önleyici faaliyet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, 6 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda süt, kahvaltılık, soğuk içecek gibi hızlı tüketim mallarının bulunduğu sektörde faaliyet yürüten firma hakkındaki, ürünlerinin yeniden satış fiyatının tespitini yaparak, rekabeti önleyici faaliyetler yaptığı iddialarını ele aldı.
Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri yeterli buldu.
Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmasına karar verildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Doğrudan gol oldu!
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- İç çamaşırına kadar soyup...
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı