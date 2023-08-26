Rekabet Kurumu'ndan yaş maya pazarında faaliyet gösteren 16 teşebbüse 109,3 milyon lira ceza

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 07:00

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilgili sektörde faaliyetleri bulunan teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirlemek ve müşteri paylaşmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu teşebbüslerden Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret AŞ bakımından soruşturma uzlaşma ile sonlandırıldı, teşebbüse 73 milyon 851 bin 619 lira idari para cezası kesildi.

Haklarında soruşturma süreci yürütülen bir diğer teşebbüs Mauri Maya Sanayi AŞ'nin, yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki fiyat belirleme veya müşteri/bölge paylaşımı konusundaki anlaşmaların uygulanmasını, koordinasyonunu, devamlılığını ve kontrolünü sağlayarak Kanun'u ihlal ettiğine ve firmaya para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma tarafı diğer yaş maya üreticisi Pak Gıda Üretim ve Pazarlama AŞ hakkında ise idari para cezası uygulanmadı.

TOPLAM 109 MİLYON LİRA CEZA

Yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren firmalar da soruşturma kapsamında yer aldı.

Buna göre; Adatepeler Maya Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Barut Gıda, Batuğ Endüstriyel Gıda San ve Tic. Ltd. Şti., Çınar Mayacılık Gıda Tarım Meşrubat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Delice Turka Mak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Güldemirler Ticaret, Hamra Pazarlama Ahmet Şen, Haskat Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kılınçoğlu Maya ve Gıda Pazarlama Tic. San. Ltd. Şti., Mag&Pa Gıda Maya Fırın Mlz. Paz. İml. San. ve Dış Tic. AŞ, Motus Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Muratlar Fırıncılık Çözümleri Maya Gıda San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Öztürk Maya Gıda Toptan Paz. Ltd. Şti. ve Shk Gıda Tarım Temizlik ve Petrol Ürünl. San. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi.

Soruşturma sonucunda, biri maya üreticisi, 14'ü dağıtıcı olmak üzere 15 firmaya 35 milyon 446 bin 535 lira idari para cezası uygulanırken, uzlaşma başvurusu yapan maya üreticisi Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret AŞ'ye kesilen cezayla toplam ceza tutarı 109 milyon 298 bin 154 lira oldu.

Yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren Çize Gıda Pazarlama Ltd. Şti., Güçbir Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanati ve Nak. AŞ, Oluşum Gıda Paz. Ltd. Şti., Orkide Altın Dünyası Kuy. Gıda İnş. Tur. Mob. Day. Tük. Mal. Ltd. Şti., Özpak Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özpak Gıda San. ve Tic. AŞ ve Uludüz Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.