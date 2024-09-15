Reklam Kurulu harekete geçti: '1 liralık daire' ilanına ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik yaptığı incelemeler kapsamında,1 liraya ve 20 bin liraya satılık ev ilanları verildiğini tespit etti. Tüketiciyi yanıltan bu ilanlara reklam durdurma cezası uygulandı.

Reklam Kurulu harekete geçti: '1 liralık daire' ilanına ceza
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 11:08

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.

Reklam Kurulu, 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. Bu ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.

Düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor. Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, "tıklama tuzağı" olarak isimlendirilen bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu" dedi.

Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.


Etiketler: #Reklam Kurulu #Konut

İlgili Haberler

Yerli konut yatırımcısından sonra müteahhitler de çareyi yurtdışında arıyor

Yerli konut yatırımcısından sonra müteahhitler de çareyi yurtdışında arıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'lüks konut' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'lüks konut' açıklaması
Konutta düzelme umudu 2025’te

Konutta düzelme umudu 2025’te
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler