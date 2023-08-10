Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara ceza
Reklam Kurulu tarafından tüketici davranışlarını manipüle eden karanlık ticari tasarımlar incelemeye alındı.
Reklam Kurulu reklamlara yönelik inceleme gerçekleştirdi ve mevzuata aykırı 117 dosya bularak 8 milyon lira ceza kesti.
Ticaret Bakanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:
Ticaret Bakanlığının bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun 336 sayılı toplantısı 8 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının içeriğinde vatandaşlarımızı mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalar incelenmiştir.
Reklam Kurulu’nun Ağustos toplantısında görüşülen 139 dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulunmuş olup söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 8.051.345-TL idari para cezası ve 2 adet dosya içinde ayrıca erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.
Böylelikle, Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 8 ayında Kurul gündemine alınan toplam 1.392 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.226 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 51.909.874-TL idari para cezası ve 36 adet dosya içinde ayrıca erişimin engellenmesine karar verilmiştir.
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