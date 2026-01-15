Reklamcılar Platformu Ocak 2026 taban ücretlerini açıkladı: ‘Bu rakamlar refahı değil, hayatta kalmayı tarif ediyor’

Reklamcılar Platformu, Ocak 2025’te yayımladığı Taban Ücret Politikası Raporu’nu, değişen ekonomik koşullar doğrultusunda güncelledi. Ocak 2026 raporunda; yüksek enflasyon, artan kira ve yaşam giderleri ile sektörde derinleşen gelir dengesizliğinin reklam emekçilerinin alım gücünü ciddi biçimde aşındırdığı belirtildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “olması gereken” ile “mevcut durum” arasındaki farkın hızla açıldığı, raporun bu farkı verilerle ortaya koyan güncel bir referans sunduğu ifade edildi.

Platform, raporun ilk yayımlandığı günden bu yana ajanslar ve çalışanlar için rasyonel bir referans haline geldiğini belirtti. Açıklamada, çalışmanın ücret pazarlıklarında “piyasa koşulları” gerekçesiyle belirlenen rakamların karşısına, tamamen veriye dayalı bir asgari ücret sınırı koymayı amaçladığı vurgulandı.

SEKTÖR BÜYÜYOR, ÜCRETLER YERİNDE SAYIYOR

Raporda, sektörün ekonomik büyüklüğü ile çalışanların yaşam koşulları arasındaki çelişkiye dikkat çekildi. Buna göre:

Türkiye’de toplam medya ve reklam yatırımları bir önceki yıla göre %78,9 artarak 253,6 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye, medya yatırımları açısından en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı.

Deloitte’un Nisan 2025 tarihli raporu da sektördeki büyümenin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna karşın reklam emekçilerinin önemli bir bölümünün yoksulluk sınırına yakın ücretlerle çalıştığı belirtildi.

Yaşam maliyetleri resmi enflasyonun üzerinde

Raporda Ocak 2025–Ocak 2026 dönemine ait veriler esas alındı. Buna göre:

TÜİK yıllık enflasyon: %30,9

ENAG yıllık enflasyon: %56,14

İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi artışı: %37,68

İPA’ya göre İstanbul’da yaşam maliyeti artışı: %42,30

Endeksa’ya göre ortalama kira artışı: %36,04

Bu verilerin ortalamasına göre İstanbul’da yaşayan bir reklamcının yıllık yaşam maliyeti artışı %40,61 olarak hesaplandı.

Raporda belirlenen Ocak 2026 taban ücretlerinin yalnızca asgari yaşam maliyetini esas aldığı, refah payı içermediği vurgulandı.

Yeni mezun başlangıç ücreti: en az 63.161 TL

1. seviye çalışan: en az 81.305 TL

2. seviye çalışan: en az 101.594 TL

3. seviye çalışan: en az 121.958 TL

4. seviye çalışan: en az 170.743 TL

Freelance çalışanlar için ise, kıdemlerine denk gelen aylık taban ücretin esas alınması, ödemelerin yüzde 50’sinin peşin yapılması ve kalan tutarın 15 gün içinde ödenmesi önerildi. Çalışma süresi boyunca sigorta hakkının hatırlatılması gerektiği de raporda yer aldı.

“TALEP LÜKS DEĞİL, İNSANCA YAŞAM”

Reklamcılar Platformu, raporun bir maaş listesinin ötesinde, sektör için bir yüzleşme çağrısı olduğunu belirtti. Açıklamada, sektör büyürken bu büyümeyi sağlayan emeğin pay alamamasının uzun vadede nitelikli iş gücü kaybı ve tükenmişliğe yol açtığı vurgulandı.