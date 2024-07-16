Rekor fiyata satıldı: Boğaz'daki dev arazinin yeni sahibi belli oldu

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:26

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında gösterilen Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani, Boğaz'daki 57 dönümlük arazisini iş adamı Nihat Özçelik'e sattı.

Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiği bilgisine yer verildi. İlanda yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik'in adı yer alıyor.

NE KADARA SATILDI?

Ticaret sicil gazetesinde arazinin satış rakamına yer verilmedi ancak Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazi için dönümünün 1 ila 1.2 milyon arasında değiştiğini vurguladı.

Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor.