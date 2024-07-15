İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerine sürüklenen gemi, kurtarma römorkörleri eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.

ANKA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:09
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde sürüklendi. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye iki römorkör ile bir botun yönlendirildiğini açıkladı. 

Bir süre sonra Kurtarma 10, Kurtarma 7 ve KEGM-8 bot refakatinde gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.


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