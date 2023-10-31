Borsa İstanbul'da TABGD hissesi devre kesti

Yaklaşık 5 milyon katılımcı ile tüm zamanların rekorunu kıran TAB Gıda hissesine devre kesici uygulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:32
Borsa İstanbul'da TABGD hissesi devre kesti
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Borsa İstanbul'da 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz edilen TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (#TABGD) geçtiğimiz cuma günü işleme başladı.

Ancak 3. işlem gününde Tab Gıda hissesi devre kesti.

Borsa İstanbul, KAP'a yaptığı açıklamada TABGD kodu ile borsada işlem gören hisseye devre kesici uygulandığını duyurdu.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde yapılmıştı.

TAB Gıda'nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak üzere 5 global, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere 2 ulusal marka bulunuyor.


Borsa İstanbul TAB Gıda TABGD

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