Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını etkilemesi beklenen ve 24 Ekim'de açıklanacağı belirtilen enflasyon verilerini ayrıca ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret müzakerelerini yakından izliyor.

Ons altın haftaya yükselişle başlayarak 4 bin 274 dolara kadar çıktı, ardından yüzde 0,37 artışla 3 bin 266 dolarda dengelendi. Spot gümüş ise 52,29 doları gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 52,23 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA DENGELENME SÜRECİ Capital.com analisti Kyle Rodda, “Altın piyasası cuma günkü satışların ardından dengesini bulmaya çalışıyor. Birkaç haftalık çılgınlıktan sonra duyarlılık normalleşiyor, biraz soğuyor” dedi. Rodda, “Bir sonraki büyük engel bu hafta ABD-Çin görüşmeleri ve cuma günü ABD’den gelecek TÜFE açıklaması olacak. Bence altın fiyatlarındaki bu artışa izin veren şeylerden biri ekonomik veri eksikliğinin yarattığı boşluk” ifadelerini kullandı.

FED VE TRUMP ETKİSİ ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına önerdiği yüksek tarifenin sürdürülebilir olmadığını belirtmesinin ardından altın, mayıs ortasından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve ilişkilerin “iyi gideceğini” düşündüğünü söyledi.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in ekim ayında çeyrek puanlık faiz indirimi yapmasını ve aralıkta bir indirim daha gerçekleştirmesini bekliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın piyasasında yükseliş eğiliminin devam edeceğini belirtti. Hunter, son dönemdeki kazançlara rağmen küçük altın şirketlerinin hâlâ “cazip bir değer sunduğunu” vurguladı. Şirket, son aylarda yatırımlarını geliştirici ve maden arama firmalarına yönlendirdi. Hunter, “Döngünün sonlarında coşku belirtisi, büyük üreticilerin yöneticilerinin küçük keşif şirketlerine geçmeye başlamasıdır. Henüz o noktaya gelmedik” değerlendirmesini yaptı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 742 TL

Çeyrek altın: 10 bin 59 TL

Cumhuriyet altını: 40 bin 53 TL

Ons altın: 4 bin 264 dolar