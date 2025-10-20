Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…
Paylaş

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

20.10.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını etkilemesi beklenen ve 24 Ekim'de açıklanacağı belirtilen enflasyon verilerini ayrıca ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret müzakerelerini yakından izliyor.

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Ons altın haftaya yükselişle başlayarak 4 bin 274 dolara kadar çıktı, ardından yüzde 0,37 artışla 3 bin 266 dolarda dengelendi. Spot gümüş ise 52,29 doları gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 52,23 dolardan işlem görüyor.

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTINDA DENGELENME SÜRECİ

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Altın piyasası cuma günkü satışların ardından dengesini bulmaya çalışıyor. Birkaç haftalık çılgınlıktan sonra duyarlılık normalleşiyor, biraz soğuyor” dedi. Rodda, “Bir sonraki büyük engel bu hafta ABD-Çin görüşmeleri ve cuma günü ABD’den gelecek TÜFE açıklaması olacak. Bence altın fiyatlarındaki bu artışa izin veren şeylerden biri ekonomik veri eksikliğinin yarattığı boşluk” ifadelerini kullandı.

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

FED VE TRUMP ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına önerdiği yüksek tarifenin sürdürülebilir olmadığını belirtmesinin ardından altın, mayıs ortasından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve ilişkilerin “iyi gideceğini” düşündüğünü söyledi.

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in ekim ayında çeyrek puanlık faiz indirimi yapmasını ve aralıkta bir indirim daha gerçekleştirmesini bekliyor.

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın piyasasında yükseliş eğiliminin devam edeceğini belirtti. Hunter, son dönemdeki kazançlara rağmen küçük altın şirketlerinin hâlâ “cazip bir değer sunduğunu” vurguladı. Şirket, son aylarda yatırımlarını geliştirici ve maden arama firmalarına yönlendirdi. Hunter, “Döngünün sonlarında coşku belirtisi, büyük üreticilerin yöneticilerinin küçük keşif şirketlerine geçmeye başlamasıdır. Henüz o noktaya gelmedik” değerlendirmesini yaptı. 

Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 742 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 59 TL
  • Cumhuriyet altını: 40 bin 53 TL
  • Ons altın: 4 bin 264 dolar
Rekor üstüne rekor kırmıştı: Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…
  • Yarım altın: 20 bin 119 TL
  • Tam altın: 39 bin 910 TL
  • Gremse altın: 100 bin 81 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #rekor #Cumhuriyet altını