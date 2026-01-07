Rekorların ardından sert fren: Güçlü dolar ve kâr satışları altın ve gümüşte düşüşü tetikledi

Son dönemde peş peşe rekorlar kırarak adeta kontrolsüz bir yükseliş sergileyen altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve doların güç kazanmasıyla birlikte çarşamba günü sert bir düzeltmeye girdi. Daha birkaç gün önce zirve seviyelerden işlem gören değerli metallerdeki bu geri çekilme, rallinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4 bin 466,19 dolara gerilerken, 26 Aralık’ta görülen 4 bin 549,71 dolarlık tüm zamanların zirvesinin ardından satışların hızlanması dikkat çekti. Benzer şekilde ABD altın vadeli işlemleri de şubat teslimatı için yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 477,30 dolar seviyesine indi. Bu tablo, yükselişin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırdı.

GÜÇLÜ DOLAR, METALLERİ BASKILAMAYA DEVAM EDİYOR

ABD doları, önümüzdeki günlerde açıklanacak yoğun ekonomik veriler öncesinde iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıktı. Doların bu güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimleriyle yatırım yapanlar için daha maliyetli hâle getirirken, fiyatlar üzerindeki baskıyı da artırdı. Son düşüşte bu etkinin belirleyici olduğu görülüyor.

FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Cnbc-E’de yer alan habere göre Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, görev süresinin bu ay sona ereceğini hatırlatarak, ekonominin ivmesini koruyabilmesi için bu yıl agresif faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu savundu. Ancak bu açıklama, Fed içinde net bir görüş birliği olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Piyasalar her ne kadar Fed’in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor olsa da, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğunu test edecek. Dolayısıyla yatırımcılar açısından belirsizlik şimdilik ortadan kalkmış değil.

JEOPOLİTİK BAŞLIKLAR RİSK ALGISINI BESLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Caracas ve Washington arasında 2 milyar dolara kadar Venezuelalı ham petrolün ABD’ye ihraç edilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığını açıklaması, piyasalarda yeni bir jeopolitik tartışma başlattı. Bu hamlenin arzın Çin’den ABD’ye kaydırılması anlamına geldiği ifade edilirken, Venezuelalı yetkililerin eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırıldığı iddialarını gündeme taşıması tansiyonu daha da artırdı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SATIŞLAR DAHA SERT

Sadece altın değil, diğer değerli metaller de sert satışlardan nasibini aldı. Spot gümüş yüzde 1,2 düşüşle 80,34 dolara gerilerken, 29 Aralık’ta ulaşılan 83,62 dolarlık tarihi zirvenin ardından gelen bu düşüş, aşırı yükselişin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor. Yılı yüzde 147’lik artışla kapatarak altını açık ara geride bırakan gümüşün, bu performansın bedelini kısa vadede ödediği görülüyor.

Platin yüzde 2,9 kayıpla 2.373 dolara inerken, yalnızca geçen pazartesi 2.478,50 dolar ile rekor kırmış olması düşüşün boyutunu daha da çarpıcı hâle getiriyor. Paladyum da yüzde 2,5 değer kaybederek 1.777,22 dolar seviyesine geriledi.

Genel tablo, değerli metallerde son haftalarda yaşanan sert yükselişin ardından piyasanın ciddi bir soluklanma sürecine girdiğini ve yatırımcıların temkinli duruşa geçtiğini gösteriyor.