Renault Group ve OYAK'tan yeni ortaklık

Yayınlanma: 19.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 07:00

Renault Group ve OYAK, İspanya merkezli HORSE Holding ile ortaklığa imza attı.

Renault Group'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında faaliyet gösteren motor ve güç aktarım sistemleri tesisinin üretim faaliyetleri Bursa’da "OYAK HORSE" adıyla devam edecek.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülkede faaliyet gösterecek HORSE Holding, ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleriyle ilgili bilgi ve varlıkları tek çatı altında toplayacak.

Genel merkezi Madrid'de olan HORSE Holding, yıllık 3.2 milyon üretim kapasiteli 8 tesisi ve 3 AR-GE merkeziyle Renault Group'un ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleri konusundaki endüstriyel bilgi birikimini ve varlıklarını devralıyor.

Şimdiye kadar OYAK Renault bünyesinde bulunan motor ve güç aktarım sistemleri tesisi, "OYAK HORSE" adıyla OYAK??????? Renault’nun Bursa fabrikasında üretime devam edecek.

OYAK HORSE, yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon, motor, vites kutusu üretim ve AR-GE merkezi ile faaliyet gösterecek. Yeni ortaklık, Türkiye’de düşük emisyonlu motor üretimi yatırımları için fırsat sağlayacak.

İspanya, Arjantin, Portekiz, Brezilya, Şili, Romanya ve Türkiye'de faaliyet gösterecek şirkette Renault Group'tan 9 bin çalışan görev yaparken, Türkiye'de OYAK ortaklığı ile Bursa'da bulunan HORSE tesisinde ise 875 kişi çalışıyor.