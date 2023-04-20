OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım

Yayınlanma: 20.04.2023 - 21:13

Güncelleme: 20.04.2023 - 21:15

PVC stabilizatör üreticisi Akdeniz Chemson, başta Çin olmak üzere büyüyen Uzakdoğu pazarında Çin’in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK’ın son yıllarda uyguladığı ‘doğru alana, doğru yatırım’ anlayışının tesisin yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazarda Çin’in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yenilenen tesisini faaliyete geçirdi.

Gerçekleştirilen yatırımla, yaklaşık 20 bin metrekarelik alana yayılan entegre tesisteki hat sayısı üçe, yıllık üretim kapasitesi de 30 bin tona yükseldi. Kalsiyum-çinko ve organik bazlı, yeni nesil stabilizatör üretimi gerçekleştirilecek tesiste üretim hatlarının yanı sıra laboratuvar ve depolama alanı da bulunuyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Akdeniz Chemson’un Çin’deki yatırımının, OYAK’ın son yıllarda ortaya koyduğu vizyon ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin eseri olduğunu belirterek, “Bugün, Çin’den ABD’ye, tüm kıtalarda ve tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin talep ve ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde analiz ediyor, ‘doğru pazara, doğru yatırım’ anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

"ÇIN VE UZAK DOĞU ASYA'DAKI ARTAN TALEBE YANIT VERECEĞIZ"

Kimya ve tarım sektörlerinde yurt dışı yatırımlara hız verdiklerini, Akdeniz Chemson’un Çin'deki tesisinin bu anlayışın ürünü olduğunu anlatan Erdem şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik ve karlılığı her zaman odağında tutan OYAK, 2020 yılında kimya sektörüne hizmet veren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Chemson’u tüm operasyonlarıyla birlikte ‘Akdeniz Chemson’ markası altında birleştirdi. Bu büyük hamleyle Akdeniz Chemson Global (AC Global), PVC stabilizatörleri alanında 5 kıtada faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketi haline geldi. OYAK kimya sektöründe pazar lideri olduğu ürün gruplarını daha da öne çıkaracak yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Bu anlayışla dünyayı etkileyen pandemi döneminde bile Çin yatırımımızdan vazgeçmedik ve çalışmalarımıza devam ettik. Çin, bizim için rekabetin yüksek olduğu stratejik öneme sahip bir pazar. Yeni yatırımımızla Çin’in tamamı ve Uzak Doğu Asya’daki artan talebe yanıt vereceğiz. Bölgesinde güçlü bir oyuncu olan Akdeniz Chemson, her zaman pazarın ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek yatırım yapmayı sürdürecek.”

5 KITADA 110 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

Stabilizatörler, bir tür plastik polimer malzeme olan PVC’lerin işlenerek biçimlendirilmesi veya biçimlendirilmiş ürünlerin geliştirilerek istenen kalite ve dayanıklılığa ulaşması açısından kritik bileşen işlevi görüyor.

Akdeniz Chemson, beş kıtada gerçekleştirdiği satışlarla PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi konumunda. PVC'nin kullanıldığı her sektör için üretim yapan Akdeniz Chemson, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya’da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket halen yaklaşık 110 ülkeye satış yapıyor.