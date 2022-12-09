Renault-Nissan ortaklığı sarktı

09 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Renault ve Nissan Ocak ayının sonuna doğru açıklama yapmayı planlıyor.

Renault görüşmelerde Nissan'ı elektrikli araç işine yatırım yapmaya ikna etmeyi umarken, Nissan, Renault'nun Nissan'daki yüzde 43 hissesinin bir kısmını satmaya çalışıyor.

Renault, ortaklık üyeleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, Nissan, medya spekülasyonları hakkında açıklama yapmayacağını ifade etti.

YENİ ORTAKLIK BU AY BAŞI DUYURULACAKTI



Reuters'da geçen hafta yer alan habere göre ise Renault ve Nissan yeni ortaklık yapısını bu ayın başlarında duyurmayı hedefliyordu.

Ancak, iki şirket fikri mülkiyetin nasıl paylaşılacağı konusunda fikir ayrılığı yaşadıkları için anlaşmanın açıklanmasını ertelediler.