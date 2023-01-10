Çinli üretici satışı katlamakta ısrarcı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 07:00

Çinli otomobil üreticisi Zeekr 2022 yılı boyunca 72 bin araç sattı ve yeni modeli 009'un bu yıl satışları artırmaya yardımcı olması ile bu yıl 140 binin üzerinde satış yapmayı planlıyor.

Geely'nin sahibi olduğu otomobil üreticisi Zeekr büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 2022 yılında 72 bin araç sattı. Geçen yıl ürettiği tek model 001'di. Ancak 009 MPV modelinin de bu ay üretime girerek satışları yükseltmesi bekleniyor.

Kısa süre önce Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda konuşan Zeekr CEO'su Andy An, şirketin Avrupa genelinde büyüme potansiyeli taşıdığını belirtti.

CES'te Waymo ile birlikte geliştirilen bir otomotiv taksi prototipini tanıtmasının ardından konuşan Zeekr'in patronu, Andy An, Zeekr'in ABD tüketici pazarına girmek gibi bir planı olmadığını söylüyor.

Ancak daha önce şirketin Waymo için Çin'de araç üretmeyi planladığını ve otonom araçları ABD'de de üretebileceğini belirtmişti.

(Zeekr 009)

Zeekr'in 2023'teki satışlarını daha da artırması için güncellenmiş 001 modeline güveniyor. İlk iterasyonunda olduğu gibi, 2023 001, sırasıyla 268 hp ve 536 hp ile tek motorlu ve çift motorlu konfigürasyonlarda sunuluyor.

Müşteriler daha sonra 86 kWh veya 100 kWh batarya paketi arasında seçim yapabiliyor. 2023'te yeni olacak ise, tek bir şarjla 1.032 km gidebileceği iddia edilen 140 kWh Kirin batarya paketinin mevcut olması.

Zeekr bu yıl satışlarını iki katına çıkarmayı hedeflemekle kalmıyor, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk halka arz gerçekleştirmeyi de planlıyor.

Otomobil üreticisinin 10 milyar doların üzerinde bir değerleme aradığı ve 2023'ün ikinci çeyreği gibi erken bir tarihte halka açılabileceği iddia ediliyor.