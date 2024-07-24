Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?
Resesyon kelimesinin anlamı, küresel piyasaları takip eden yatırımcılar ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri takip eden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?
Resesyon kelimesi ve anlamı küresel ve yerel piyasaları takip eden birçok yurttaş tarafından araştırılıyor. Peki, Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?
RESESYON NEDİR?
Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır.
Çok daha uzun süreli bir resesyon ise ekonomik çöküş şeklinde ifade ediliyor. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.
Amerikan ekonomisinin resesyona girebileceğini ilk belirten büyük kuruluş Deutsche Bank olmuştu. Banka, Ukrayna savaşıyla Amerika ve Avrupa’da enflasyonun artış eğilimini gerekçeleri arasında sıralamıştı. Bankaya göre Amerika iki yıl içinde ekonomik durgunluğa girebilir.
Türkiye ekonomisi son olarak 2018'in ikinci yarısında resesyona girmişti.
RESESYON OLURSA NE OLUR?
- Gayri safi yurt içi hasıla negatif büyüme gösterir
- İşsizlik oranı artar
- Enflasyon artar
- Ülke para birimi değer kaybeder
- Üretim azalır
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