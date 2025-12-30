Resmi Gazete’de yayımlandı: Birçok kalemde rekor ceza artışı yolda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılında Çevre Kanunu’na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara uygulayacağı idari para cezaları netleşti. Çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımlar, 2872 sayılı "Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

CEZALAR YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE GÜNCELLENDİ

Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında uygulanacak ceza tutarları, yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle birlikte çevre ihlallerine yönelik yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı.

EGZOZ VE ARAÇ KAYNAKLI KİRLİLİĞE CEZA

Yeni düzenlemeye göre egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine 17 bin 957 TL ceza uygulanacak. Aynı aracın belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olması halinde ise ceza 35 bin 936 TL'ye çıkacak. Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi bulunmadan araç kullanan motorlu taşıt sahiplerine de 17 bin 957 TL idari para cezası kesilecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunmasına rağmen, yetkilendirme sonrası gerekli şartları kaybettiği halde ölçüm yapmaya devam eden veya mevzuata aykırı ölçüm gerçekleştirenlere ise 71 bin 879 TL ceza uygulanacak.

TESİSLER VE HAVA KİRLİLİĞİ YAPTIRIMLARI

Hava kirliliği nedeniyle kurulması ve işletilmesi izne tabi olan tesisleri yetkili mercilerden izin almadan kuran veya işletenlere, izni iptal edilmesine rağmen faaliyetlerine devam edenlere ve izinsiz değişiklik yapanlara 839 bin 122 TL ceza verilecek. Bu tesislerde emisyon sınırlarının aşılması halinde uygulanacak ceza ise 1 milyon 678 bin 359 TL olacak.

AKARYAKIT, KATI YAKIT VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve taşınmasına ilişkin tesislerde, uçucu organik bileşiklerin kontrolüne yönelik belirlenen esaslara uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Bu kapsamda terminaller ve dolum adaları için 521 bin 404 TL, akaryakıt istasyonları için 260 bin 701 TL, tankerler için ise 26 bin 65 TL ceza kesilecek.

Katı yakıt özelliklerine uymayan maddeleri ithal eden veya satanlara 143 bin 791 TL, gerekli belge ve izinleri almayanlara ise 215 bin 693 TL ceza uygulanacak.

GÜRÜLTÜ, ÇED VE ATIK İHLALLERİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verilen taahhütlere aykırı davrananlara her bir ihlal için 394 bin 534 TL ceza kesilecek. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar, iş yerleri, ulaşım araçları ve sanayi tesisleri için de farklı tutarlarda idari para cezaları uygulanacak. Eğlence kaynaklı gürültüye verilen ceza da 419 bin 509 TL olarak belirlendi.

Atıkları mevzuata aykırı şekilde toprağa verenlere 839 bin 122 TL ceza uygulanacak. Bu fiilin konutlarla ilgili olması halinde her bir konut ve bağımsız bölüm için 20 bin 842 TL ceza kesilecek.

ANIZ YAKMA VE DOĞAL ALANLARDAKİ İHLALLER

Kanuna aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 698,62 TL ceza uygulanacak. Anız yakmanın orman, sulak alan veya yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yapılması durumunda ceza beş kat artırılacak.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, sulak alanlar ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik düzenlemelere aykırı davrananlara 699 bin 245 TL idari para cezası verilecek. İçme ve kullanma suyu havzalarına atık boşaltanlara ise 1 milyon 678 bin 359 TL ceza uygulanacak.

ATIK YÖNETİMİ VE PLASTİK POŞET CEZALARI

Atıkları usule aykırı şekilde toplayan, taşıyan, geri dönüştüren veya bertaraf edenlere 782 bin 106 TL'den 3 milyon 128 bin 439 TL'ye kadar ceza kesilecek. Atıkları ithal edenlere uygulanacak ceza ise 2 milyon 607 bin 30 TL olarak belirlendi.

Umuma açık alanlarda çevreyi kirletenlere 8 bin 687 TL ceza uygulanacak. Plastik poşetleri mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren veya belirlenen usullere uymayan satış noktalarına da metrekare başına idari para cezası kesilecek. Ayrıca usule aykırı plastik poşet üreten, tedarik eden veya ithal edenlere de yüksek tutarlı cezalar uygulanacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte çevre ihlallerine yönelik yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor.