Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli kalem ithalatına yönelik soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli kalem ithalatına yönelik soruşturma

4.07.2026 14:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli kalem ithalatına yönelik soruşturma

Çin menşeli bazı plastik kalemlerin ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açıldığı öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çin menşeli plastik "sıvı mürekkepli" ve "jel mürekkepli" bilyeli kalemlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KALEMLER MERCEK ALTINDA

Buna göre, bazı yerli üretici firmalar tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin menşeli "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyeli kalemler" ve "jel mürekkepli bilyeli kalemler" ürünlerinin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

İlgili Konular: #Çin #ithalat