Resmi Gazete'de yayımlandı: Etil asetat ithalatında tarife kontenjanının esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ithalatta uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının, kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, etil asetat ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ülke ayrımı yapılmaksızın ek mali yükümlülüğün uygulanacağı her bir dönem için belirlenen tarife kontenjanı, 10 bin ton olacak.

DÖNEM TARİHLERİ

Kontenjandan faydalanabilmek için ek mali yükümlülüğün uygulanacağı ikinci dönemde 22 Ağustos'a kadar, üçüncü dönemde 22 Haziran-22 Ağustos 2027 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı internet sitesindeki "İthalat Belge İşlemleri" uygulamasından elektronik imza ile başvuru yapılabilecek.

Belirlenen tarife kontenjanının dağıtımı, talep toplama yöntemiyle yapılacak. Tarife kontenjanı kalması durumundaysa, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Talep toplama döneminde, bir başvuru sahibi en fazla 3 farklı ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için başvuru yapabilecek.

Tebliğ, 22 Haziran'da yürürlüğe girecek.