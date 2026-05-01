Resmi Gazete'de yayımlandı: Konaklama vergisi yüzde 1'e indirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla konaklama vergisi oranında değişikliğe gidildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisi yeniden düzenlendi.

YÜZDE 2’DEN YÜZDE 1’E İNDİRİLDİ

Karar kapsamında daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Düzenleme, turizm sektöründeki mali yükün geçici olarak azaltılmasını öngörüyor.

UYGULAMAYI BAKANLIK YÜRÜTECEK

Söz konusu kararın yürütülmesinden Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu olacak. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.