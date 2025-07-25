Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizlerinde büyük değişiklik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte bazı kart gruplarına uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik, bireysel ve kurumsal kredi kartı sahiplerini kapsıyor.

BAZ ORANLARDA 25 PUANLIK İNDİRİM YAPILDI

Yapılan güncellemeye göre, dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kredi kartları için yüzde 3,5 olarak uygulanan azami akdi faiz oranı sabit tutuldu.

Diğer tüm gruplarda ise faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gidildi:

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e düşürüldü.

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bireysel kartlar için faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4’e indirildi.

Dönem borcu 150 bin TL üzerinde olan bireysel kartlar ile dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için uygulanan oran ise yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekildi.

YENİ ORANLAR 1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Merkez Bankası'nın belirlediği güncel azami faiz oranları, 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.