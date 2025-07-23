Resmi Gazete’de yayımlandı: Yabancı işçi çalıştırana büyük ceza yolda!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğine göre, çalışma izni olmadan Türkiye’de çalıştırılan ve haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ile eş ve çocuklarının konaklama giderleri, ülkelerine dönüş masrafları ve gerektiğinde yapılan sağlık harcamaları, Amme Alacakları Kanunu uyarınca işveren tarafından karşılanacak.

UYGULAMA 6 AY SONRA BAŞLAYACAK

Yabancılar ve onların eş ile çocuklarının konaklama masrafları, geri gönderme merkezlerinde barınmanın günlük maliyetine göre belirlenecek. Bu tutar, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yılbaşında maktu bir şekilde tespit edilecek.

Kapsam dahilindeki yabancıların en fazla 3 aylık idari gözetimi süresince oluşan tüm maliyetler işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek.