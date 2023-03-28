Resmi Gazete'de duyuruldu: Asansör projelerinde görev alabilecek mühendislik alanları artırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Asansör projelerinde görev alabilecek mühendislik alanları artırıldı.
Buna göre, daha önce elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi tarafından hazırlanan 'asansör avan projesi' ile yine bu görevliler tarafından uygulanan "asansör uygulama projesi"nde söz konusu çalışmaları yapabilecek ekibe elektronik, elektronik ve haberleşme ile mekatronik mühendisleri de eklendi.
Asansör avan projesi, binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla hazırlanıyor.
Asansör uygulama projesi ise binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan mekanik tesisat projesi olarak tanımlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Benzine büyük zam!
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular
- İmza maratonu sona erdi! YSK Başkanı'ndan açıklama