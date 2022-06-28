Resmi Gazete'de ilan verildi: Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alacak

28 Haziran 2022 Salı, 11:28

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 25 sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal'da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 7 sözleşmeli mühendis, 8 sözleşmeli tekniker, 3 sözleşmeli büro personeli, 3 sözleşmeli arşiv uzmanı, 4 sözleşmeli programcı alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinde "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 6 Temmuz saat 23.59'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aranan niteliklere, özel ve genel şartlara internet üzerinden ulaşılabiliyor.