Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığının başmüfettiş atamaları gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığına başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.
Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.
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