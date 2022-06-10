Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurmuştu, AKP'li Şamil Tayyar'dan eleştiri geldi: 'Üzgünüm!'
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı GES uygulamasının ardından AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çekici sosyal medya paylaşımları geldi. Tayyar, "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor" eleştirisini yöneltti.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı 'gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi' sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.
Tayyar eleştiriler yönelttiği açıklamasında,"Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı dün, "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır," açıklamasında bulunmuştu.
Bakanlık daha sonra sadece gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına 15 Haziran 2022'den itibaren başlanacağını duyurmuştu.
İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağı ve kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacağı belirtilmişti.
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