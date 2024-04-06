Resmi Gazete'de yayımladı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi.
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.
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