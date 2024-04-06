Resmi Gazete'de yayımladı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:29
Resmi Gazete'de yayımladı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı
Abone Ol google-news

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi. 

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

 


resmi haberleri Resmi Gazete'de haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi

Son dakika... Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu uyardı: 'Borçlar patlayacak'

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu uyardı: 'Borçlar patlayacak'
Otomobil satışında yeni dönem... Birçok bayi bu yöntemi kullanıyor: Kredi kartına 12 taksitle otomobil

Otomobil satışında yeni dönem... Birçok bayi bu yöntemi kullanıyor: Kredi kartına 12 taksitle otomobil
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak

Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ile 'mazbata' gerilimi büyüyor: AKP yöneticisinden 'haddinizi aşıyorsunuz' tepkisi

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ile 'mazbata' gerilimi büyüyor: AKP yöneticisinden 'haddinizi aşıyorsunuz' tepkisi
Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü

Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!
Mahkemeden Polat çifti hakkında karar

Mahkemeden Polat çifti hakkında karar
İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı