Otomobil satışında yeni dönem... Birçok bayi bu yöntemi kullanıyor: Kredi kartına 12 taksitle otomobil

Bankalar kredi musluklarını kapatıp ve otomobil kredi faiz oranlarını yükseltince eli kolu bağlanan yurttaş yine kredi kartına sarıldı. Birçok otomobil bayisi de 12 aya kadar taksitle otomobil satmaya yöneldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:18
Otomobil satışında yeni dönem... Birçok bayi bu yöntemi kullanıyor: Kredi kartına 12 taksitle otomobil
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Bankaların kredi faizlerini yükseltmesi piyasada nakit sıkışıklığına neden olunca tüketici kredi kart kullanımını artırdı. Yalnızca alışveriş değil; otomobil, konut ve arsa gibi alımlarda kredi kartı kullanım oranının arttığı görüldü.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, son dönemde gayrimenkul ve otomobil satış ilanlarındaki ‘kredi kartına 12 ay taksit’ ibareleri dikkat çekmeye başladı. Ticaretin kredi kartlarına kayması, devamında kart kullanım rekorunu da getirdi.

Türkiye’de şubat ayında kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Tüketicilerin bankalardan kredi kart limit artırma talebi de zirveye çıktı.

500 BİN LİRAYA KADAR ÇEKİM YAPABİLİYOR

Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir vatandaş “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor.

Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor. Birçok müşteri kredi bulamadığı için kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Şirket kredi kartlarında limitler çok daha yüksek olduğu için aracın tamamını da kredi kartı ile çekebiliyoruz. Otomobil alımlarında kredi kartı kullanımı oldukça arttı” dedi.

KONUT VEYA ARSA ALIMINDA DA KREDİ KARTI KULLANILIYOR

Emlak işiyle uğraşan diğer vatandaş da yaptığı açıklamada “1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80’ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. Bizim gibi işletmeler aracılık yapıyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor. Piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerek” diye konuştu.


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