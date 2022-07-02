Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:48

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın'daki 10 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale gerçekleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler gerçekleştirmek suretiyle "pazarlık" usulüyle yapılacak, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere son teklif verme tarihi Malatya, Nevşehir ve Şanlıurfa illerindeki taşınmazlar için 9 Ağustos, Kırklareli, Erzincan ve Kütahya'dakiler için 10 Ağustos ve Aydın'dakiler için 11 Ağustos olarak belirlendi.