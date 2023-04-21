Resmi Gazete'de yayımlandı: 'AKP Emlak' satıp savıyor

Yayınlanma: 21.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 03:00

Son dönemde “emlak gazetesi”ne dönen Resmi Gazete’de dün yayımlanan cumhurbaşkanı kararları ile Adana Karataş’taki 39 bin 781 metrekarelik taşınmazın 247 milyon liraya Barajpark İnşaat, Ankara Yenimahalle’deki 12 bin 977 metrekarelik taşınmazın 46.5 milyon liraya Betapark İnşaat, İstanbul Büyükçekmece’deki 8 bin 801 metrekarelik taşınmazın 36.5 milyon liraya Kırımoğlu Mühendislik, İzmir Çiğli’deki 15 bin 548 metrekarelik taşınmazın 250 milyon liraya Metropol Un’a satıldı.

AKFEL GAZ İÇİN İHALE

Yine Muğla Bodrum’daki 5 bin 940 metrekarelik taşınmazın 121.5 milyon liraya Gülmar Gıda ve Muş Merkez’deki 12 bin 563 metrekarelik taşınmazın 20.4 milyon liraya Nihat Bala’ya satılmasına onay verildi. Ankara Çayyolu’ndaki bir taşınmazın imar değişikliği de onaylandı. Ayrıca Özelleştirme İdaresi, İstanbul Sarıyer’deki 1680 metrekarelik taşınmazı 13.8 milyon lira bedelle Bilkar İskele Metal İnşaat’a sattı.

Öte yandan yine dünkü Resmi Gazete’de bir ilan yayımlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı. “Akfel Gaz”, “Enerco Enerji” ve “Avrasya Gaz”ı kapsayan bütünük için belirlenen muhammen bedel ise 500 milyon TL. İhale tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.