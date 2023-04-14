İstanbul'da resmi belgede sahtecilik operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan bir şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:12
İstanbul'da resmi belgede sahtecilik operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİK VE PASAPORT ÜRETİMİ

Şişli'de sahte pasaportlar olduğu yönünde bilgi alan ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu H.M.H.'yi gözaltına aldı.

Çalışmaları detaylandırılan ekipler, Fatih'te sahte belge ve kimlik üretimi yapılan bir atölyeyi izlemeye aldı. Adrese girip çıkan kişilerin gizliliğe dikkat ettiklerini belirleyen ekipler, zanlıların çalanlara kapıyı açmayarak, adresin boş olduğu izlenimini vermeye çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda sahte belge ve kimlik üretimi yaptığı saptanan M.A., B.A. ve R.B.'yi yakaladı.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 yazıcı, 2 lamine kaplama cihazı, mor ışık, pres aleti, 2 ülkeye ait mühür ile farklı ülkelere ait çok sayıda pasaport, vize yaprağı ve kimlik kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., B.A. ile R.B. tutuklandı, H.M.H. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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