Resmi araç refüje uçtu: 1 yaralı!
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında resmi araç refüje uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu.
Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesine sevk edildi.
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