Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları

Yayınlanma: 05.04.2024 - 08:55

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "Atama Kararları"na göre, DSİ Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, 12. Bölge Müdürü Okan Bal, 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal görevden alındı.

Ayrıca, 4. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Alp, 5. Bölge Müdürlüğüne 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 6. Bölge Müdürlüğüne 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, 7. Bölge Müdürlüğüne Köksal Buğra Çelik, 9. Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Şamcı, 11. Bölge Müdürlüğüne Faruk Yücegök, 12. Bölge Müdürlüğüne 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, 13. Bölge Müdürlüğüne Özhan Erdanışman, 15. Bölge Müdürlüğüne Ali Naci Kösalı, 16. Bölge Müdürlüğüne Cihan Aksoy, 19. Bölge Müdürlüğüne Zafer Aslan, 23. Bölge Müdürlüğüne Yasin Devrim, 25. Bölge Müdürlüğüne Murat Lütfü Güldoğan atandı.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE, RIDVAN GÜNDOĞDU ATANDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen adaylar arasından Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu’nun seçilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne Ramaza Dolu atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin Mollaoğlu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

Guatemala Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık'ın ataması yapıldı.

Kosta Rika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin'in ataması gerçekleştirildi.