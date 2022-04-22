Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir banka daha kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), asgari 1.5 milyar TL sermayeli ve Hayat Katılım Bankası AŞ unvanlı dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi.

Reuters
22 Nisan 2022 Cuma, 09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir banka daha kuruluyor
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararında bankanın, Hayat Holding AŞ, Hayat Kimya AŞ, As Tüketim Malları AŞ, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ ve Limaş Liman İşletmeciliği AŞ'nin ortaklığında kurulduğu belirtildi.

Aynı gazetede yer alan diğer BDDK kararıyla, Garanti Bankası AŞ'ye, iç kontrol sistemine ilişkin süreçlerde iştirak ve bağlı ortaklıklarına destek/danışmanlık hizmeti sağlama izni verildi.


Resmi Gazete BDDK

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