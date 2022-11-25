Resmi Gazetede yayımlandı! Çalışanlara elektrik, doğalgaz yardımı verilmesi zorunlu mu?

25 Kasım 2022 Cuma, 10:49

Çalışanlara doğalgaz yardımı için Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçen günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren kanunla birlikte kafalarda "Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır, bu ödeme kimlere yapılacak, işveren neden doğalgaz yardımını hesabıma yatırmadı?" gibi pek çok soru işareti belirdi. Çalışanlar patronların, patronlar muhasebecilerin kapısını çaldı. Düzenlemeye göre işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek.

Konuyla ilgili Ekonomim.com yazarı Resul Kurt, bugünkü yazısında "Çalışanlara elektrik, doğalgaz yardımı verilmesi zorunlu mu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Düzenlemenin detaylarını anlatan Kurt, "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri için aylık 1.000 Türk Lirası ilave ödeme yapma zorunluluğu bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Resul Kurt'un yazısında öne çıkanlar şu şekilde...

"9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Söz konusu 7420 sayılı Kanun’da “GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası’nı aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz” hükmü getirilmiştir.

Bu hükümle birlikte birçok çalışanın da tüm işyerlerinin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri ödenmesinin zorunlu olup olmadığı sorulmaya başladı.

Elbette öncelikle söz konusu çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine vergi ve SGK prim istisnası getirilmesinin çok doğru ve anlamlı olduğunu söylemeliyiz.

İŞVERENİN ÖDEME ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Ancak, işverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri için aylık 1.000 Türk Lirası ilave ödeme yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Bu düzenleme sadece bu yönde bir ödeme yapılması halinde belirli süreye kadar vergi ve SGK primi ödenmemesi avantajı sağlamaktadır. İşverenler bunu ödemek zorunda değil, ödediği takdirde ise 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmayacak.

Bu istisnanın 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kadar gelir vergisi ve SGK primi hesaplanmayacak. Bu tarihten sonra devam etmesi halinde ise vergi ve SGK primi hesaplanması gerekecek.

Esasında bu avantajın çalışanlara ve işverenlere bir nefes alma fırsatı verdiği dikkate alınarak sürekli hale getirilmesinin çok iyi olacağı görüşündeyim.

Böylece uzaktan ve evden çalışmanın artmasıyla birlikte çalışanların da bu yönde beklentilerinin karşılanacağını düşünüyorum.

Bu konuda diğer bir tereddüt yaşanan konu ise, mevcutta ödenen yakacak yardımının bu kapsamda olup olmayacağına ilişkindir.

7420 sayılı Kanun’da açık bir şekilde mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası’nı aşmayan ödemelerin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prime esas kazanca dâhil edilmeyeceği ve bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmayacağı düzenlenmiştir.

İlave yapılacak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin ödemeler için bu vergi/SGK avantajı getirilmektedir. Çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak, işveren tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin bir ödeme yapılması halinde bu ilave ödemenin sigorta primi ve gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

Yani bu maddeye göre mevcutta ödenen doğalgaz/elektrik/yakacak vs. yardımının bu kapsamda olmadığını düşünmekteyim."