Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK'den azami fiyata zam

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:30

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 26 Mayıs tarihli kurul toplantısında aldığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli olmak üzere gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitlerinin megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 3 bin 200 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

EPDK'nin yaptığı 700 TL'lik zam ise oransal olarak yüzde 28'e denk gelmekte.

Daha önce azami fiyat limitleri, megavatsaat başına azami 2 bin 500 liraydı. Bu fiyata da 29 Mart 2022 tarihli EPDK kurul toplantısında 500 TL'lik bir artışla 2 bin TL'den yükseltilmişti.