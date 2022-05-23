Isparta’daki dağıtım şirketinin denetim raporunun EPDK’ye sunulmadığı ortaya çıktı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta’da günlerce süren elektrik kesintisine neden olan özel elektrik dağıtım şirketine ilişkin 2021’de hazırlanan denetim raporlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunulmadığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın faaliyet raporunda, denetim raporlarının sunulup sunulmadığına ilişkin bir bilgi yer almadığına dikkat çeken Akın, “Isparta’da dağıtım sistemi ve altyapısının çöktüğü biliniyor muydu? Bilindiği için mi bu denetim raporları EPDK’ye iletilmedi?” sorularını yöneltti.

Isparta’da bir ay arayla tekrarlanan ve günlerce süren kesinti nedeniyle yüz binlerce yurttaş, kış vakti elektriksiz kaldı. İktidar kesintiye karşı olumsuz hava koşullarını gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu işaret ederek Isparta’da elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz EDAŞ’ın denetim raporlarının EPDK’ye sunulmadığını açıkladı. Raporun, “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetlenmesi Faaliyeti Kapsamında Yürütülen Çalışmalar” başlığı altında yer alan bilgiler üzerinden konuşan Akın, “Protokol gereği özel dağıtım şirketlerinin denetimlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapıyor. İki kurum arasındaki protokol gereği de TEDAŞ, dağıtım şirketlerinin denetimlerini gerçekleştirerek rapor haline getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da gereğinin yapılması talebiyle bu raporları EPDK’ye iletiyor. Bakanlığın 2021 yılı Faaliyet Raporu’na göre Cengiz ve Kolin’in işlettiği Akdeniz EDAŞ’ın denetimleri 28 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak periyodik denetim raporlarının EPDK’ye gönderilmesine ilişkin bilgi boş bırakıldı” ifadelerini kullandı.

"BİLGİLER GİZLENİYOR"

Raporların iletilip iletilmediğinin anlaşılamaladığını söyleyen Akın, şunları kaydetti: Bu denetim raporları gereği yapılmak üzere ya EPDK’ye iletilmedi ya da iletildiyse bile gereği yapılmadığı için bu bilgi gizleniyor. Rapor sunulsaydı ve gerekli önlemler alınsaydı Isparta’da 500 bin vatandaşımız mağdur olmayabilirdi. Isparta’da dağıtım sistemi ve altyapısının çöktüğü biliniyor muydu? Bilindiği için bu denetim raporları EPDK’ye iletilmedi?